Производитель мармеладных конфет Haribo приостанавливает продажи в России
Знаменитый производитель мармеладных конфет немецкая компания Haribo заявила о заморозке своей деятельности на российском рынке. Об этом представители фирмы уже оповестили российских ритейлеров, сообщает газета Коммерсант.
Данный шаг в Haribo объяснили проведением спецоперации на Украине, которая привела к росту цен на сырьё, изменению маршрутов поставок и, как следствие, к удорожанию продукции.
Вместе с тем немецкий производитель просит российские торговые сети пока окончательно не разрывать договоры поставок, предоставить отсрочку по выполнению условий ранее заключенных соглашений и не штрафовать компанию до особого уведомления. В фирме надеются, что ситуация может вскоре измениться в лучшую сторону.
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