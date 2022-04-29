Производитель мармеладных конфет Haribo приостанавливает продажи в России

Знаменитый производитель мармеладных конфет немецкая компания Haribo заявила о заморозке своей деятельности на российском рынке. Об этом представители фирмы уже оповестили российских ритейлеров, сообщает газета Коммерсант.

Данный шаг в Haribo объяснили проведением спецоперации на Украине, которая привела к росту цен на сырьё, изменению маршрутов поставок и, как следствие, к удорожанию продукции.

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Вместе с тем немецкий производитель просит российские торговые сети пока окончательно не разрывать договоры поставок, предоставить отсрочку по выполнению условий ранее заключенных соглашений и не штрафовать компанию до особого уведомления. В фирме надеются, что ситуация может вскоре измениться в лучшую сторону.

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ФОТО: vk.com
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