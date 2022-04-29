Производитель мармеладных конфет Haribo приостанавливает продажи в России

Знаменитый производитель мармеладных конфет немецкая компания Haribo заявила о заморозке своей деятельности на российском рынке. Об этом представители фирмы уже оповестили российских ритейлеров, сообщает газета Коммерсант.

Данный шаг в Haribo объяснили проведением спецоперации на Украине, которая привела к росту цен на сырьё, изменению маршрутов поставок и, как следствие, к удорожанию продукции.