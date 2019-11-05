Диетологи назвали самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу. Как отмечает «Вечерняя Москва», по словам специалиста, ни в коем случае не стоит окупать и есть те сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры. Специалист пояснила, что последние используются в кондитерском производстве под названием «кондитерский жир» или «маргарин».
Как отмечает РИА ФАН, также, по словам диетолога, не самым полезным лакомством можно назвать пончики, которые жарятся в кипящем масле. Кроме того, в их начинке содержаться химические вещества, которые имитируют вкус, и красители неорганического происхождения.
Также специалист предостерегла сладкоежек от покупки импортного мармелада, который имеет яркий цвет и напоминает резинку. По словам врача, в таких сладостях используются химические загустители. Соломатина подчеркнула, что настоящий мармелад производится из агар-агара, подчёркивает RT.
Между тем, в июле НСН писала, что россиян предупредили о подорожании кондитерских изделий. Из-за отмены льготной ставки НДС на пальмовое масло кондитерские изделия в ближайшие полгода подорожают на пять-семь процентов, пишут Известия. Опрошенные изданием представители рынка заявили, что пальмовое масло используется для приготовления маргарина и спреда, которые, в свою очередь, используются для приготовления сладостей.
Кондитер, кулинар и телеведущий Ренат Агзамов в эфире НСН признал преимущество натуральных молочных продуктов перед пальмовым маслом, однако при этом отметил, что пальмовое масло стоит недорого, а его вред для здоровья сильно переоценен.
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