Диетологи назвали самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу. Как отмечает «Вечерняя Москва», по словам специалиста, ни в коем случае не стоит окупать и есть те сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры. Специалист пояснила, что последние используются в кондитерском производстве под названием «кондитерский жир» или «маргарин».

Как отмечает РИА ФАН, также, по словам диетолога, не самым полезным лакомством можно назвать пончики, которые жарятся в кипящем масле. Кроме того, в их начинке содержаться химические вещества, которые имитируют вкус, и красители неорганического происхождения.

Также специалист предостерегла сладкоежек от покупки импортного мармелада, который имеет яркий цвет и напоминает резинку. По словам врача, в таких сладостях используются химические загустители. Соломатина подчеркнула, что настоящий мармелад производится из агар-агара, подчёркивает RT.