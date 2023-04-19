Производитель бытовой техники Candy подтвердил приостановку работы своего завода в Кирове
Итальянская группа компаний Candy, специализирующаяся на выпуске бытовой техники, подтвердила приостановку работы завода стиральных машин в Кирове, сообщает «Коммерсант».
Как заявили в руководстве фирмы, на это повлияли изменение спроса в России, а также нарушение прежних цепочек поставок.
По мнению издания, приостановка работы завода связана также с увеличением курса евро по отношению к рублю, из-за чего техника Candy на рынке стала проигрывать конкуренцию более дешевой продукции из Китая.
Ранее стало известно, что IKEA продала последнюю фабрику в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru