Производитель бытовой техники Candy подтвердил приостановку работы своего завода в Кирове

Как заявили в руководстве фирмы, на это повлияли изменение спроса в России, а также нарушение прежних цепочек поставок.

По мнению издания, приостановка работы завода связана также с увеличением курса евро по отношению к рублю, из-за чего техника Candy на рынке стала проигрывать конкуренцию более дешевой продукции из Китая.

Ранее стало известно, что IKEA продала последнюю фабрику в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



