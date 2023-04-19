В «Автодоме» опровергли информацию о завершении сделки по покупке завода Mercedes

Дилерская группа «Автодом» в комментарии НСН опровергла сообщения о том, что сделка по покупке немецкого бизнеса Mercedes-Benz завершена. В холдинге заявили, что сделка еще не закрыта.

«До конца сделка не закрыта и идет напряженная работа с госорганами по финализации и закрытию сделки. К концу месяца мы постараемся дать официальные комментарии», - сообщили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что «Автодом» полностью закрыл сделку по покупке российского бизнеса концерна Mercedes-Benz, в том числе подмосковного завода. В ноябре прошлого года немецкая компания официальная объявила об уходе из России и заявила о намерениях продать свои активы «Автодому».

