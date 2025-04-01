Программа льготного лизинга коммунальной техники на 50 млрд рублей запущена в РФ

Программа льготного лизинга коммунальной и строительно-дорожной техники начала действовать в России с 1 апреля. Её запустили министерство промышленности и торговли совместно с финансовым институтом развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».

Совокупный объем программы до 2030 года может составить 50 миллиардов рублей. Для привлечения частных инвестиций будут выпущены облигации при субсидировании Минпромторгом. Привлеченные средства предоставят в формате займов лизинговым компаниям для выкупа техники и дальнейшей её реализации лизингополучателям на льготных условиях со не выше 10% годовых.