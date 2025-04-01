Программа льготного лизинга коммунальной техники на 50 млрд рублей запущена в РФ
Программа льготного лизинга коммунальной и строительно-дорожной техники начала действовать в России с 1 апреля. Её запустили министерство промышленности и торговли совместно с финансовым институтом развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».
Совокупный объем программы до 2030 года может составить 50 миллиардов рублей. Для привлечения частных инвестиций будут выпущены облигации при субсидировании Минпромторгом. Привлеченные средства предоставят в формате займов лизинговым компаниям для выкупа техники и дальнейшей её реализации лизингополучателям на льготных условиях со не выше 10% годовых.
По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, новый финансовый инструмент создан также в качестве одной из антикризисных мер, он призван решить сразу несколько задач. Прежде всего, таким образом будет оказана поддержка регионам и муниципалитетам – им предоставят льготные условия для приобретения техники первой необходимости. Кроме того, появится дополнительный стимул для наращивания объёмов производства предприятиями специализированного машиностроения.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Минпромторга, на субсидирование ставки по льготному лизингу коммунальной техники в ближайшие три года будет выделено из бюджета около 2,5 миллиарда рублей. Такой же механизм субсидируемого лизинга вскоре будет запущен и для сельскохозяйственной техники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru