Аналитик назвала доллар за 98-100 рублей «новой нормальностью»

По её словам, одним из главных факторов обесценивая национальной валюты РФ стал ограниченный приток иностранной валюты. Попцова рассказала, что расчеты по внешней торговле теперь часто происходят за рубежом, а российский бизнес активно использует агентские схемы для проведения сделок через Китай и Турцию, из-за чего валютная ликвидность накапливается на внешних счетах компаний, тогда как на отечественный рынок экспортная выручка приходит в рублях.

Кроме того, по словам аналитика, санкции стран Запада и заморозка зарубежных активов продолжают оказывать давление на рубль, а восстановление импорта ещё усиливает его.

Эксперт считает, что в условиях оторванности от международного финансового рынка ожидания укрепления рубля кажутся маловероятными.

«Скорее всего, уровень в 98–100 руб. станет для рубля новой нормальностью», – добавила Попцова.

Ранее официальный курс доллара превысил 100 рублей впервые с октября 2023 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

