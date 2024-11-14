Экономист Змиев назвал оптимальным для России доллар за 150-160 рублей

«Предполагаю, что Центробанк примет меры для того, чтобы доллар не ушел со 100 рублей на 110 или 120, чтобы снизить эмоциональный накал вокруг действий ЦБ. К регулятору приковано большое внимание ввиду повышения ключевой ставки, которое было в октябре и которое планируется в декабре. Но экономика, бюджет и наполняемость бюджета требуют доллар по 150-160 рублей. И Центробанк, и российское правительство находятся между Сциллой и Харибдой. Если в отношении ключевой ставки они спорят, то в отношении курса доллара к рублю у них позиции совпадают — они хотят выйти на 150-160 рублей за доллар. Однако, понимая, какое это будет эмоциональное волнение и среди бизнеса, и среди населения, они постараются этого не допустить и как можно дольше оттягивать этот процесс. Так что доллар может и подняться до 110 рублей, и опуститься до 95 рублей. Выше 110-120 рублей в предновогодней суете доллар точно не успеет подняться», — сказал Змиев.

Собеседник НСН указал на то, что инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа поспособствует тому, что в 2025 году доллар будет стоить 150 рублей.

«Трамп придерживается позиции торговой войны с Китаем и обесценивания доллара к мировым валютам. Рубль — более слабая валюта, соответственно, чтобы не разрушить экономику России, рубль должен будет обесцениваться более быстрыми темпами. И это будет выгодно для нашей страны. Если мы представим, что завтра доллар будет стоить 30 рублей, это будет означать полный коллапс экономики России и остановку большинства предприятий. Откатиться от трехзначных значений поможет лишь интервенция Центробанка и его взаимодействие с крупнейшими банками страны, которые формируют этот курс. Те цифры, те заявки, по которым крупные банки покупают доллары у экспортеров, определяют курс, поскольку биржа сейчас закрыта. Есть шанс, что Трамп ослабит санкции в финансовой сфере и торги долларом откроются опять. Здесь реальные рыночные движения могут быть очень сильными», — подчеркнул экономист.

В заключение Змиев заявил, что после завершения СВО и восстановления отношений с международными организациями и иностранными экономиками рубль вынужден будет ликвидировать образовавшееся отставание.

«Рубль будет ликвидировать отставание. Если экспорт станет неконкурентоспособным ввиду более крепкого рубля, чем надо, то нам придется девальвировать рубль, чтобы мы продолжали экспортировать энергоносители и сельскохозяйственную продукцию с той же прибылью, которая была в предыдущие годы. Курс валют — определяющий фактор для рентабельности наших экспортеров. А экспортеры, их доходность является очень важным вкладом в наполняемость бюджета России. Полагаю, девальвация все равно будет происходить — если у нас ключевая ставка больше 20%, то для сохранения равновесной цены рубля к доллару доллар должен прибавлять те же 20% к рублю за год. Сейчас он этого не делает. Поэтому в масштабах мировой экономики российские экспортные товары теряют свою конкурентоспособность, а это минус для бюджета в то время, когда он требует дополнительно притока доходов для финансирования всех повышенных обязательств государства в текущий период», — подытожил он.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к ЦБ с предложением устанавливать отдельный курс рубля для экспортеров и импортеров, чтобы участники торговли не страдали от волатильности валюты. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

