Продукты с лишними сахаром и солью предложено обложить акцизами
Ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли — свыше 22,5 г и 2,5 г на 100 г товара соответственно предложено в России, пишут «Известия» со ссылкой на письма с такой инициативой от Общественной палаты РФ, Российского союза налогоплательщиков и Института развития правового общества в адрес Минфина, Минпромторга и Минздрава России.
Акцизы могут распространить на соусы, консервы, готовую мясную продукция, продукты быстрого приготовления, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия. Как предполагается, поступающие в бюджет средства от акцизов будут использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, например диабета второго типа.
Как сообщает Минфин, в настоящее время там не обсуждают вопрос введения акциза на продукты с повышенным содержанием сахара и соли.
Напомним, минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское вырастут с нового года. Повышение утверждено приказами Минфина. С 1 января 2021 года пол-литровая бутылка водки будет стоить не менее 243 рублей против нынешних 230. Коньяк в посуде того же объема – 446 рублей вместо 433. Минимальная цена бутылки игристого объемом 0,75 литра вырастет со 164 до 169 рублей.
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