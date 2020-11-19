Продукты с лишними сахаром и солью предложено обложить акцизами

Ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли — свыше 22,5 г и 2,5 г на 100 г товара соответственно предложено в России, пишут «Известия» со ссылкой на письма с такой инициативой от Общественной палаты РФ, Российского союза налогоплательщиков и Института развития правового общества в адрес Минфина, Минпромторга и Минздрава России.

Акцизы могут распространить на соусы, консервы, готовую мясную продукция, продукты быстрого приготовления, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия. Как предполагается, поступающие в бюджет средства от акцизов будут использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, например диабета второго типа.