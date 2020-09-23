Госдума повысила акцизы на сигареты
Госдума приняла закон, который увеличивает ставки акцизов на обычные и электронные сигареты, а также табачную продукцию на 20 процентов.
Новые правила вступят в силу в 2021 году. Так, ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты – 60 рублей за штуку.
Согласно закону, в последующие два года акцизы будут повышать на уровень инфляции.
Ранее главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил в интервью НСН, что отрасль и так сверх меры обложена акцизами, а новый приведет к росту нелегального рынка.
«За последние годы акцизы выросли в 300 раз! И вышли на второе место среди отраслей, больше приносит только нефтегазовый комплекс», - напомнил он.
Королев рассказал, что вместе с тем нелегальный рынок табака удваивается каждый год последние пять лет.
«Почти до 16% он дошел, в то время, как легальный рынок в два раза уменьшается. И если продолжать повышать повышение акцизов, то ситуация будет усугубляться, никакая цифровая маркировка не спасет», - отметил собеседник НСН.
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