Госдума повысила акцизы на сигареты

Госдума приняла закон, который увеличивает ставки акцизов на обычные и электронные сигареты, а также табачную продукцию на 20 процентов.

Новые правила вступят в силу в 2021 году. Так, ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты – 60 рублей за штуку.

Согласно закону, в последующие два года акцизы будут повышать на уровень инфляции.

Силуанов: Сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Ранее главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил в интервью НСН, что отрасль и так сверх меры обложена акцизами, а новый приведет к росту нелегального рынка.

«За последние годы акцизы выросли в 300 раз! И вышли на второе место среди отраслей, больше приносит только нефтегазовый комплекс», - напомнил он.

Королев рассказал, что вместе с тем нелегальный рынок табака удваивается каждый год последние пять лет.

«Почти до 16% он дошел, в то время, как легальный рынок в два раза уменьшается. И если продолжать повышать повышение акцизов, то ситуация будет усугубляться, никакая цифровая маркировка не спасет», - отметил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СигаретыЦеныАкцизы
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