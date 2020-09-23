Госдума повысила акцизы на сигареты

Госдума приняла закон, который увеличивает ставки акцизов на обычные и электронные сигареты, а также табачную продукцию на 20 процентов.

Новые правила вступят в силу в 2021 году. Так, ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты – 60 рублей за штуку.

Согласно закону, в последующие два года акцизы будут повышать на уровень инфляции.