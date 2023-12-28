Продовольственная инфляция в России по итогам года не превысит 7,5-8%

«По итогам года, как мы и говорили ранее, продовольственная инфляция будет не выше общей в 7,5-8%», — отметила зампред правительства в беседе с РИА Новости.

Показатель удалось удержать в том числе благодаря ценам на овощи и фрукты. Так, в 2023 году сложилась «хорошая ситуация» по плодоовощной продукции, цены на огурцы были ниже прогнозируемых, также ниже инфляционного прогноза оказалась стоимость картофеля, капусты, лука.

Согласно данным Росстата, в ноябре продовольственная инфляция в стране составила 1,55%. Рост цен на продукты в годовом выражении увеличился до 7,21%, при этом еще в июне он составлял 0,18%.

Ранее Минсельхоз сообщил о снижении стоимости картофеля, лука, гречки, свинины и ряда других продовольственных товаров, напоминают Известия.

Между тем Центробанк заявил о росте инфляционных ожиданий россиян, сообщает телеканал «360». По данным регулятора, в декабре жители страны ожидали увидеть инфляцию на уровне 14,2% через год.

