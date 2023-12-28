Продовольственная инфляция в России по итогам года не превысит 7,5-8%
Продовольственная инфляция в России по итогам года будет соответствовать общему росту цен. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«По итогам года, как мы и говорили ранее, продовольственная инфляция будет не выше общей в 7,5-8%», — отметила зампред правительства в беседе с РИА Новости.
Показатель удалось удержать в том числе благодаря ценам на овощи и фрукты. Так, в 2023 году сложилась «хорошая ситуация» по плодоовощной продукции, цены на огурцы были ниже прогнозируемых, также ниже инфляционного прогноза оказалась стоимость картофеля, капусты, лука.
Согласно данным Росстата, в ноябре продовольственная инфляция в стране составила 1,55%. Рост цен на продукты в годовом выражении увеличился до 7,21%, при этом еще в июне он составлял 0,18%.
Ранее Минсельхоз сообщил о снижении стоимости картофеля, лука, гречки, свинины и ряда других продовольственных товаров, напоминают Известия.
Между тем Центробанк заявил о росте инфляционных ожиданий россиян, сообщает телеканал «360». По данным регулятора, в декабре жители страны ожидали увидеть инфляцию на уровне 14,2% через год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продовольственная инфляция в России по итогам года не превысит 7,5-8%
- Абрамченко: Дефицита яиц в России нет и не будет
- Трамп: Байден допустил новый виток конфликта Израиля и Палестины
- OneTwoTrip: российские туристы проведут Рождество в Москве и Стамбуле
- В Якутии самолет промахнулся и сел на реку
- Байден поручил изучить вопрос о доппомощи Украине на 20 млн долларов
- СМИ: В Херсоне уничтожен поезд с ЗРК Patriot
- Детей сняли с поезда Москва — Симферополь с признаками ОРВИ
- Украинские солдаты подхватили «Катюшу», спетую российскими бойцами
- Армия РФ начала новую фазу наступления на Авдеевку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru