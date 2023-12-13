Недельная инфляция в России вновь ускорилась

По данным ведомства, с 5 по 11 декабря недельная инфляция составила 0,2%. С 28 ноября по 4 декабря рост цен фиксировался на уровне 0,12%.

С начала декабря потребительские цены выросли на 0,27%. Рост за 2023 год составил 6,93%.

За отчетный период больше всего подорожали яйца — на 4,6%. В сегменте непродовольственных товаров — анальгин отечественный (плюс 0,7%).

В интервью «Парламентской газете» член Совета Федерации Сергей Митин призвал не ждать снижения цен на яйца до весны. По словам сенатора, сейчас нужно контролировать расходы на топливо, зарплату и логистику, отмечает «Радиоточка НСН».

