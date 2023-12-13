Недельная инфляция в России вновь ускорилась
За первую полную неделю декабря инфляция в России вновь начала ускоряться, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
По данным ведомства, с 5 по 11 декабря недельная инфляция составила 0,2%. С 28 ноября по 4 декабря рост цен фиксировался на уровне 0,12%.
С начала декабря потребительские цены выросли на 0,27%. Рост за 2023 год составил 6,93%.
За отчетный период больше всего подорожали яйца — на 4,6%. В сегменте непродовольственных товаров — анальгин отечественный (плюс 0,7%).
В интервью «Парламентской газете» член Совета Федерации Сергей Митин призвал не ждать снижения цен на яйца до весны. По словам сенатора, сейчас нужно контролировать расходы на топливо, зарплату и логистику, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru