В правительстве РФ поручили не допустить роста цен на «молочку»

В российском правительстве поручили проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли страны, сообщает телеканал «360».

Минсельхоз объяснил рост цен на молоко и овощи фактором сезонности

Такое распоряжение профильным министерствам отдала вице-премьер Виктория Абрамченко. Как ожидается, это не позволят допустить роста цен на молочную продукцию в стране, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, дополнительные меры поддержки необходимы отрасли на фоне сокращения поголовья скота, волатильности рубля, зависимости от иностранных препаратов и роста стоимости кормов.

Как напомнила Абрамченко, в 2021 году предприятиям молочного скотоводства и производителям молочной продукции предоставили субсидии в размере около 24 миллиардов рублей. В 2022 году господдержка увеличится до 54 миллиардов рублей.

В министерстве сельского хозяйства России сообщили о сезонном повышении цен в России на молоко и овощи. В зимний период традиционно снижается производство молока и молочной продукции, вследствие этого растут производственные затраты, и соответственно, цены в магазинах.

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ФОТО: Pixabay
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