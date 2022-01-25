В правительстве РФ поручили не допустить роста цен на «молочку»
В российском правительстве поручили проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли страны, сообщает телеканал «360».
Такое распоряжение профильным министерствам отдала вице-премьер Виктория Абрамченко. Как ожидается, это не позволят допустить роста цен на молочную продукцию в стране, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, дополнительные меры поддержки необходимы отрасли на фоне сокращения поголовья скота, волатильности рубля, зависимости от иностранных препаратов и роста стоимости кормов.
Как напомнила Абрамченко, в 2021 году предприятиям молочного скотоводства и производителям молочной продукции предоставили субсидии в размере около 24 миллиардов рублей. В 2022 году господдержка увеличится до 54 миллиардов рублей.
В министерстве сельского хозяйства России сообщили о сезонном повышении цен в России на молоко и овощи. В зимний период традиционно снижается производство молока и молочной продукции, вследствие этого растут производственные затраты, и соответственно, цены в магазинах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
327 тыс.+655 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+21 714 / сут.
- В правительстве РФ поручили не допустить роста цен на «молочку»
- Вашингтон готов к прямому диалогу с Ираном по ядерному вопросу
- Захарова отреагировала на публикацию Figaro о «неулыбающемся Лаврове»
- Пентагон заявил о готовности 8,5 тысяч военных для переброски в Европу
- Антонов опроверг информацию об эвакуации дипмиссии РФ в США
- Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти в стране
- В СНБО не видят оснований утверждать о наступлении РФ на Украину
- Reuters: Президент Буркина-Фасо подал в отставку
- В Ярославской области выявили первые случаи заражения штамма «омикрон»
- В ЕС заявили о готовности к санкциям против РФ из-за Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru