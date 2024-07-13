В России рост цен на новые авто обогнал инфляцию в два раза

С начала 2024 года средневзвешенная стоимость нового легкого автомобиля на российском рынке выросла на 14% и достигла 3,16 миллиона рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты агентства «Автостат».

Автомобильный рынок России занял пятое место по продажам в Европе

Таким образом, как отмечает издание, рост цен на новые машины в России почти в два раза превышает официальную инфляцию, которая, согласно данным Росстата, в годовом выражении в аналогичный период составляла 8,75%.

За первые шесть месяцев 2023 года динамика роста цен была медленнее в сравнении с нынешним годом.

Ранее «АвтоВАЗ» увеличил производство автомобилей Lada на 73% по итогам первого полугодия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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