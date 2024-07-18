Импорт легковых автомобилей из Японии в РФ снизился на 20%

Импорт легковых автомобилей из Японии в РФ в 2024 году снизился на 20%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина Японии.

При этом уточняется, что поставки в Россию запчастей к автомобилям сократились на 22,4%, а поставки мотоциклов выросли на 32%. Легковые машины по-прежнему лидируют в структуре японского экспорта в Россию, на эту продукцию приходится почти 70% продаж.