Импорт легковых автомобилей из Японии в РФ снизился на 20%
Импорт легковых автомобилей из Японии в РФ в 2024 году снизился на 20%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина Японии.
При этом уточняется, что поставки в Россию запчастей к автомобилям сократились на 22,4%, а поставки мотоциклов выросли на 32%. Легковые машины по-прежнему лидируют в структуре японского экспорта в Россию, на эту продукцию приходится почти 70% продаж.
Правительство предложило с 1 октября поднять утилизационный сбор на нелокализованные автомобили почти в два раза. Для автомобилей с двигателями от одного до двух литров ставка вырастет с 300,6 тысячи до 556 тысяч рублей, а в 2025 году — до 667 тысяч. Более мощные машины пойдут по ставке 2,285 миллиона.
К 2030 году утилизационный сбор на автомобили составит более миллиона рублей, на эту сумму подорожают все иномарки, заявил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru