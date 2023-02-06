Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63 процента

Продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в январе 2023 года упали на 63,1%.

До семи новых автобрендов могут появится в РФ в 2023 году

Как говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом месяце текущего года было продано всего 32 499 новых автомобилей, тогда как в январе 2022-го года удалось реализовать 88 036 новых легковушек.

Ранее в АЕБ заявили, что в 2022 году в России было продано 687 370 новых автомобилей и LCV, что на 58,8% меньше, чем в 2021 году (1 666 780 шт.), сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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