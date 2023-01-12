До семи новых автобрендов могут появится в РФ в 2023 году

Не менее 5 - 7 новых автомобильных брендов могут появиться на рынке России в этом году. Такой прогноз даёт Ассоциация европейского бизнеса. Глава комитета автопроизводителей организации Алексей Калицев не исключает и большее число новинок.

Он привёл статистику, согласно которой, продажи новых легковых машин и лёгких коммерческих автомобилей в России за минувший год упали почти на 59% к 2021 году - до 687 тысяч единиц. По оценке Калицева, это ещё не такой уж плохой результат, как мог бы быть.

АЕБ прогнозирует увеличение продаж на отечественном автомобильном рынке в этом году на 12% - до 770 тысяч штук с одновременным ростом доли китайских брендов. Как отмечает RT, согласно данным агентства «Автостат», в 2022 году в России было приобретено 121,8 тысяч новых легковых машин китайских марок, что на 7% больше к 2021 году.

Между тем, на фоне проблем с импортом новых иномарок в 2022 году заметно подорожали автомобили с пробегом. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», трёхлетние авто прибавили 39% в цене, пятилетние - 35%, старше семи лет - 37%.

