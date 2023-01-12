Продажи новых легковых авто в РФ в 2022 году рухнули на 59 процентов

По данным организации, в 2021 году в РФ продали 1 666 780 новых легковушек. Таким образом, в 2022 году продажи рухнули на 58,8%.

«Мы считаем, что этот результат не так плох, как мог бы быть», - сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Также в АЕБ отметили, что в декабре 2022 года спрос снизился на 50,2% - было реализовано 64 072 новых машин, тогда как в декабре 2021 года в РФ продали 133 470 автомобилей.

Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН заявил, что в 2023 году продажи китайских автомобилей в России должны вырасти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

