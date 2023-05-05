Продажи новых легковых автомобилей России в апреле выросли почти на 71 процент
Продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2023 года выросли на 70,6%.
В ежемесячном отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) говорится, что во втором весеннем месяце было продано всего 54 270 новых автомобилей, тогда как в апреле 2022-го года удалось реализовать 31 806 новых легковушек.
По итогам первых четырёх месяцев текущего года в России было реализовано 177 034 новых легковых автомобилей и LCV - на 107 375 штук или на 37,8% меньше, чем в январе-апреле 2022 года (284 409 машин).
Ранее в АЕБ заявили, что в 2022 году в России было продано 687 370 новых автомобилей и LCV, что на 58,8% меньше, чем в 2021 году (1 666 780 шт.), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru