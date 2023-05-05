Продажи новых легковых автомобилей России в апреле выросли почти на 71 процент

В ежемесячном отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) говорится, что во втором весеннем месяце было продано всего 54 270 новых автомобилей, тогда как в апреле 2022-го года удалось реализовать 31 806 новых легковушек.

По итогам первых четырёх месяцев текущего года в России было реализовано 177 034 новых легковых автомобилей и LCV - на 107 375 штук или на 37,8% меньше, чем в январе-апреле 2022 года (284 409 машин).

Ранее в АЕБ заявили, что в 2022 году в России было продано 687 370 новых автомобилей и LCV, что на 58,8% меньше, чем в 2021 году (1 666 780 шт.), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

