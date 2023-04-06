Продажи новых легковых автомобилей России в марте упали почти на 11 процентов
Продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в марте 2023 года упали на 10,6%.
В ежемесячном отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) говорится, что в первом месяце весны было продано всего 48 414 новых автомобилей, тогда как в марте 2022-го года удалось реализовать 54 126 новых легковушек. Стоит отметить, что год назад в начале весны продажи, по сравнению с показателями марта 2021 года, рухнули вовсе на 62,9%.
Что касается первого квартала текущего года, то в России было реализовано 153 477 новых легковушек и LCV - на 123 855 штук или 44,7% меньше, чем в январе-марте 2022 года (277 332 машин).
Ранее в АЕБ заявили, что в 2022 году в России было продано 687 370 новых автомобилей и LCV, что на 58,8% меньше, чем в 2021 году (1 666 780 шт.), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru