Продажи новых легковых автомобилей России в марте упали почти на 11 процентов

В ежемесячном отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) говорится, что в первом месяце весны было продано всего 48 414 новых автомобилей, тогда как в марте 2022-го года удалось реализовать 54 126 новых легковушек. Стоит отметить, что год назад в начале весны продажи, по сравнению с показателями марта 2021 года, рухнули вовсе на 62,9%.

Что касается первого квартала текущего года, то в России было реализовано 153 477 новых легковушек и LCV - на 123 855 штук или 44,7% меньше, чем в январе-марте 2022 года (277 332 машин).

Ранее в АЕБ заявили, что в 2022 году в России было продано 687 370 новых автомобилей и LCV, что на 58,8% меньше, чем в 2021 году (1 666 780 шт.), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

