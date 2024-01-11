Продажи новых легковых автомобилей России в 2023 году выросли на 58 процентов

По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, официально в прошлом году россияне приобрели 937 081 новый автомобиль. Это на 36,3% или на 249 711 штук больше, чем в 2022 году.

При этом по информации АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), с учётом машин, ввезённых в том числе частным образом (по параллельному импорту), владельцам было передано 1 127 856 единиц (714 877 штук в 2022 году).

Лидером по продажам стал АвтоВАЗ - в 2023 году было продано 352 572 новых автомобиля Lada (+87% по сравнению с 2022 годом). Второе место занял бренд Haval (118 826 шт., +253%), третье - Chery (118 055 шт., +207%).

Ранее АвтоВАЗ поставил для Госдумы свыше 100 автомобилей Lada Vesta, есть предзаказ на Lada Aura, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

