Продажи новых легковых автомобилей России в 2023 году выросли на 58 процентов
Продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2023 году выросли на 57,8%. Об этом говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, официально в прошлом году россияне приобрели 937 081 новый автомобиль. Это на 36,3% или на 249 711 штук больше, чем в 2022 году.
При этом по информации АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), с учётом машин, ввезённых в том числе частным образом (по параллельному импорту), владельцам было передано 1 127 856 единиц (714 877 штук в 2022 году).
Лидером по продажам стал АвтоВАЗ - в 2023 году было продано 352 572 новых автомобиля Lada (+87% по сравнению с 2022 годом). Второе место занял бренд Haval (118 826 шт., +253%), третье - Chery (118 055 шт., +207%).
Ранее АвтоВАЗ поставил для Госдумы свыше 100 автомобилей Lada Vesta, есть предзаказ на Lada Aura, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru