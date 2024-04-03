Продажи новых легковушек в России в марте 2024 года выросли на 102 процента

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в марте 2024 года составили 150 640 штук, что на 102% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в новом отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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По данным Комитета автопроизводителей, при подсчёте учитывались данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), которые, кроме официальных продаж, содержат информацию о передаче машин через альтернативные каналы (параллельный импорт).

По итогам первого квартала 2024 года в России были реализованы 249 118 новых автомобилей. С учётом альтернативных каналов - 332 898 штук. Это на 62,3% и 85,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, соответственно.

«Дополнительным фактором роста... стали введенные с 1 апреля изменения исчисления утилизационного сбора на автомобили, ввозимые через страны ЕАЭС. Вероятность существенного удорожания... явилась стимулом для потребителей», - отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Ранее адвокат Ирина Зуй заявила, что автомобиль можно вернуть в течение 15 дней с момента покупки при выявлении любых дефектов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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