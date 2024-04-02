«АвтоВАЗ» закрыл март с рекордным за 11 лет результатом продаж

Компания «АвтоВАЗ» закрыла март с рекордным за 11 лет результатом продаж в 42,84 тыс. машин, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что это на 83,6% больше, чем годом ранее. Всего в первом квартале концерн продал на российском рынке 91,6 тыс. авто.

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Также российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подал две заявки на регистрацию товарных знаков Ursus и Terum, следует из данных Роспатента.

В феврале на заводе «АвтоВАЗ» в Ижевске начался тестовый выпуск партии пассажирской Lada Largus. К маю 2024 года запланирован выпуск 80 автомобилей. Это позволит отработать технологические процессы полного цикла производства и запустить в дальнейшем серийную сборку.

Также завод «АвтоВАЗ» в Ижевске уже начал производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus. Серийное производство планируют запустить во втором квартале текущего года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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