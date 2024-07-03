Продажи новых легковушек в России в июне 2024 года выросли на 49,6%

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в июне 2024 года составили 130 715 штук, что на 49,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщает со ссылкой на данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).

Продажи новых легковушек в России в мае 2024 года выросли на 72,5%

По итогам первых шести месяцев в России продали 703 765 новыйх автомобилей. С учётом альтернативных каналов поставок (параллельный импорт), которые учитывает АО «ППК», было реализовано 747 829 штук. Рост в годовом выражении составил 74,5%.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев заявил, что основным источником роста рынка продолжает оставаться импорт новых автомобилей.

«Что касается спроса, то, хотя он продолжает оставаться на довольно высоком уровне, в дилерских центрах... не наблюдается повышение траффика. Одной из причин этого является высокая стоимость кредитов из-за сохраняющейся высокой ключевой ставки Центробанка», - добавил он.

Ранее в Минпромторге заявили, что в первом полугодии 2024 года уровень продаж в России новых автомобилей увеличился на 63% (до 844 550 единиц) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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