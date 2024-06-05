Продажи новых легковушек в России в мае 2024 года выросли на 72,5%
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в мае 2024 года составили 125 501 штуку, что на 72,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в ежемесячном отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Отмечается, что с учётом данных АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), которые, кроме официальных продаж, содержат информацию о передаче машин через альтернативные каналы (параллельный импорт), было реализовано 132 523 новых легковушки.
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев заявил, что очевидно замедление темпов роста, так как в марте был зафиксирован рост на 102%, а в апреле на 78%.
«Июнь покажет, насколько тенденция замедления темпов роста рынка является устойчивой», - отметил он, добавив, что по итогам пяти месяцев текущего года продажи новых машин в РФ выросли на 81%.
Ранее аналитики сервиса CDEK.Shopping выяснили, что по итогам мая самыми популярными у россиян иномарками стали Volkswagen и Toyota, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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