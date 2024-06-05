Продажи новых легковушек в России в мае 2024 года выросли на 72,5%

Отмечается, что с учётом данных АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), которые, кроме официальных продаж, содержат информацию о передаче машин через альтернативные каналы (параллельный импорт), было реализовано 132 523 новых легковушки.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев заявил, что очевидно замедление темпов роста, так как в марте был зафиксирован рост на 102%, а в апреле на 78%.

«Июнь покажет, насколько тенденция замедления темпов роста рынка является устойчивой», - отметил он, добавив, что по итогам пяти месяцев текущего года продажи новых машин в РФ выросли на 81%.

Ранее аналитики сервиса CDEK.Shopping выяснили, что по итогам мая самыми популярными у россиян иномарками стали Volkswagen и Toyota, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».