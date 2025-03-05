Продажи новых легковушек в России в феврале 2025 года упали на 24%

Отмечается, что по сравнению с февралём прошлого года продажи упали на 24%.

За первые два месяца текущего года в РФ было продано 170 964 легковушки, что на 10,5% меньше, чем за январь-ферваль 2024 года.

Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев заявил, что к снижению продаж привели выросший утильсбор, высокая стоимость кредитов и изменения в налоговой системе.

«В ближайшее время вероятнее всего тренд на сокращение продаж сохранится», - заключил он.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что производство новой модели Lada Iskra будет запущено 19 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

