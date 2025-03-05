Продажи новых легковушек в России в феврале 2025 года упали на 24%
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в феврале 2025 года составили 79 941 штуку. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Отмечается, что по сравнению с февралём прошлого года продажи упали на 24%.
За первые два месяца текущего года в РФ было продано 170 964 легковушки, что на 10,5% меньше, чем за январь-ферваль 2024 года.
Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев заявил, что к снижению продаж привели выросший утильсбор, высокая стоимость кредитов и изменения в налоговой системе.
«В ближайшее время вероятнее всего тренд на сокращение продаж сохранится», - заключил он.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что производство новой модели Lada Iskra будет запущено 19 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru