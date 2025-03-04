Автодилеры в России могут ввести скидки на новые машины

Это может произойти в марте текущего года. Как заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», из-за снижения доступности автомобильного кредитования и покупательской способности на складах сохраняются существенные запасы машин. При этом снижения цен от производителей не ожидается. По этой причине сами дилеры предлагают скидки и акционные предложения покупателям.

Как считает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, с марта производители и сам дилер будут вводить дополнительные скидки.

Западный ушедший автопром может вернуться в Россию на нескольких условиях – от строительства новых заводов до аренды производств, заявил ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.

