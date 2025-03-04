Автодилеры в России могут ввести скидки на новые машины
В России затоваривание дилерских и дистрибьюторских складов может привести к введению дилерами скидок и акций на покупку новых автомобилей, сообщает РИА Новости.
Это может произойти в марте текущего года. Как заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», из-за снижения доступности автомобильного кредитования и покупательской способности на складах сохраняются существенные запасы машин. При этом снижения цен от производителей не ожидается. По этой причине сами дилеры предлагают скидки и акционные предложения покупателям.
Как считает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, с марта производители и сам дилер будут вводить дополнительные скидки.
Западный ушедший автопром может вернуться в Россию на нескольких условиях – от строительства новых заводов до аренды производств, заявил ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США
- Белый дом: США устали платить за конфликт на Украине
- Автодилеры в России могут ввести скидки на новые машины
- Трамп удвоил импортные пошлины на товары из КНР
- В Белом доме подтвердили приостановку США отправки военной помощи Украине
- СМИ: США приостанавливают всю военную помощь Киеву
- СМИ: США рассматривают заморозку поставок Киеву оружия из своих запасов
- Трамп заявил, что дал России только санкции и горе
- Беспилотники атаковали сызранский НПЗ
- Трамп рассказал, кому принадлежал кокаин в Белом доме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru