Продажи новых грузовиков в России выросли на 36% за месяц

Отмечается, что на второй месяц 2024 года в России продали 10,2 тысячи новых грузовиков, что превышает число реализованных грузовых автомобилей в январе на 35,8%.

В феврале самыми продаваемыми грузовиками в РФ снова стали китайские Sitrak, заняв 22% рынка. На втором места расположился «КамАЗ», следом идут китайские Shacman, FAW и Dongfeng.

Ранее в Минпромторге России сообщили, что продажи новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов в России по итогам января - февраля 2024 года увеличились на 64% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, отмечает RT.

