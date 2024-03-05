Продажи новых грузовиков в России выросли на 36% за месяц
За февраль 2024 года в России продали на 18,4% больше грузовиков, чем в феврале 2023 года, сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Отмечается, что на второй месяц 2024 года в России продали 10,2 тысячи новых грузовиков, что превышает число реализованных грузовых автомобилей в январе на 35,8%.
В феврале самыми продаваемыми грузовиками в РФ снова стали китайские Sitrak, заняв 22% рынка. На втором места расположился «КамАЗ», следом идут китайские Shacman, FAW и Dongfeng.
Ранее в Минпромторге России сообщили, что продажи новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов в России по итогам января - февраля 2024 года увеличились на 64% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru