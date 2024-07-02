Продажи автомобилей Lada выросли в 1,5 раза за первое полугодие

Отмечается, что результаты июня также отметились положительной динамикой. За июнь было реализовано 39,7 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей, что на 42,6% больше, чем в июне прошлого года.

Самые высокие продажи зафиксировали у Lada Granta — за полгода была реализована 101 тысяча автомобилей и 19 тысяч по итогам июня. За ней следует Lada Vesta, которую купили 64 тысячи раз за полгода.

Ранее сообщалось, что российский автомобильный рынок в ближайшее время может упасть на 8-10%, передает «Радиоточка НСН».

