Продажи автомобилей Lada выросли в 1,5 раза за первое полугодие
За первое полугодие 2024 года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» реализовал 217 тысяч автомобилей Lada, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что результаты июня также отметились положительной динамикой. За июнь было реализовано 39,7 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей, что на 42,6% больше, чем в июне прошлого года.
Самые высокие продажи зафиксировали у Lada Granta — за полгода была реализована 101 тысяча автомобилей и 19 тысяч по итогам июня. За ней следует Lada Vesta, которую купили 64 тысячи раз за полгода.
Ранее сообщалось, что российский автомобильный рынок в ближайшее время может упасть на 8-10%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи автомобилей Lada выросли в 1,5 раза за первое полугодие
- Перед матчем за Суперкубок России выступят Dj Smash и Ольга Серябкина
- После взрыва газа в Стерлитамаке госпитализировали пять человек
- «Не называть сумму»: Соискателям рассказали, как договориться о высокой зарплате
- Лукашенко: Запад хочет довести эскалацию до такой степени, что мир дрогнет
- ВСУ атаковали два населенных пункта Шебекинского округа Белгородской области
- Эминем выложил тизер нового альбома и назвал дату релиза
- В Думе заявили, что запрет на пропаганду наркотиков не затронет классику
- В Братске 31 человек госпитализирован после посещения кафе
- Человек пострадал после атаки дрона ВСУ по белгородскому поселку Октябрьский
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru