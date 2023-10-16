Продажи легальных игр в России упали в 4 раза из-за роста цен и серого импорта

Спрос на официально ввезенные в Россию видеоигры упал в четыре раза за первые шесть месяцев этого года, пишет РБК со ссылкой на данные Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр.

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Отмечается, что цена таких игр скакнула на 75%. Для сравнения: в прошлом году подорожание составляло 10%, а в 2021 году - 7%.

Эксперты связывают такой рост стоимости с развитием серого рынка и с колебанием курса валют, пишет РБК.

Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что создать отечественный аналог игры The Sims можно за 1,5 года, цена разработки сейчас – около двух миллионов долларов.

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ФОТО: РИА Новости
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