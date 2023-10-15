СМИ: москвич вызвал полицию из-за того, что сын долго играл в компьютер

Житель Москвы вызвал сотрудников полиции из-за сына, который много времени уделял компьютерным играм. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По информации издания, семейная драма произошла в квартире на улице Полярной в районе Северное Медведково. Школьник играл в компьютер на протяжении нескольких часов и не делал уроки.

Отец потребовал прекратить игру, но ребенок пригрозил, что вызовет полицию. Тогда мужчина сам набрал 102 и заявил, что сын бросается на него с ножом.

Приехавшие сотрудники забрали мужчину в отдел и рассказали ему об опасности ложных вызовов.

В беседе с «Радиоточкой НСН» независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко назвал создание отечественной версии The Sims бессмысленной.

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ФОТО: Сайт Минобороны РФ
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