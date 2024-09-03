Продажи кроссовера Haval Jolion достигли рекордных за одну неделю
В период с 26 августа по 1 сентября в России рекордно увеличились продажи китайских кроссоверов Haval Jolion, за это время в стране раскупили в общей сложности 2510 таких автомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».
Согласно данным, реализация вышеуказанной модели оказалась максимальной за одну неделю. Эксперты отметили, что в итоге во второй половине августа Haval Jolion стала лидером российского авторынка.
На втором месте по уровню востребованности оказался кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max. Реализация таких авто за отчетный период составила 2150 штук. Тройку лидеров замкнул седан Lada Granta с результатом в 1793 единицы.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил НСН, что китайские машины очень непредсказуемые: у кого-то автомобиль может начать «разваливаться» уже через год, а ждать запчасти придется несколько месяцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru