Продажи коньяка в России выросли на 5,5%

Объем реализации коньяка в России в январе-августе 2024 года составил 9,06 млн декалитров. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил Росалкогольтабакконтроль.

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Кроме того, за первые восемь месяцев текущего года увеличились объемы продаж и других спиртных напитков: игристых вин (прирост 11,6% до 13,48 млн декалитров), ликерных вин (плюс 11,5% до 874,9 тысячи декалитров), виноградных вин (прирост на 1,4%, до 37,81 млн декалитров) и водки (плюс 0,9%, до 49,79 млн декалитров).

Средний рост продаж алкогольной продукции (кроме медовухи, пуаре, сидра, пивных напитков и пива) составил 2,4% (до 149,61 млн декалитров), напитков крепостью выше 9% — на 4,8% (до 78,16 млн декалитров).

Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в течение нескольких лет в России могут ввести запрет на продажу крепких алкогольных напитков гражданам, не достигшим 21 года.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ПродажаАлкогольКоньяк

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