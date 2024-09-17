Продажи коньяка в России выросли на 5,5%

Кроме того, за первые восемь месяцев текущего года увеличились объемы продаж и других спиртных напитков: игристых вин (прирост 11,6% до 13,48 млн декалитров), ликерных вин (плюс 11,5% до 874,9 тысячи декалитров), виноградных вин (прирост на 1,4%, до 37,81 млн декалитров) и водки (плюс 0,9%, до 49,79 млн декалитров).

Средний рост продаж алкогольной продукции (кроме медовухи, пуаре, сидра, пивных напитков и пива) составил 2,4% (до 149,61 млн декалитров), напитков крепостью выше 9% — на 4,8% (до 78,16 млн декалитров).

Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в течение нескольких лет в России могут ввести запрет на продажу крепких алкогольных напитков гражданам, не достигшим 21 года.

