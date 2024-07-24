Голикова: Потребление алкоголя в РФ снизилось почти в 2 раза за 15 лет

Потребление алкоголя в России в 2009 году составляло почти 14 литров на человека, сейчас показатель уменьшился почти до 8 литров. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе форума «Здоровое общество».

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По ее словам, в 2009 году было также широко распространено курение (почти 40% взрослого населения). Голикова подчеркнула, что сейчас показатель сократился до 19% с учетом вейпов.

Кроме того, значительно сократилось потребление хлеба – на 9%.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодной индексации акцизов на алкогольную продукцию на 4% в ближайшие три года. Согласно документу, в 2025 году акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию крепостью свыше 18% составят 673 рубля за литр, в 2026 году – 700 рублей, в 2027 году – 728 рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
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