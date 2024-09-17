Депутат Куринный допустил запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года

«Обсуждения есть. Они идут уже последние лет десять, как минимум. Даже соответствующий законопроект в думской базе находится», — заявил он в беседе с Lenta.ru.

По словам Куринного, обсуждаются разные варианты ограничений, в том числе запрет на продажу любого алкоголя до 21 года, а не только крепких напитков.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий с марта 2025 года продавать энергетики несовершеннолетним. Запрет будет распространяться на все безалкогольные тонизирующие напитки. Согласно документу, при продаже продавец будет вправе потребовать у покупателя паспорт, передает «Радиоточка НСН».

