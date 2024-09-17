Депутат Куринный допустил запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года
В течение нескольких лет в России могут ввести запрет на продажу крепких алкогольных напитков гражданам, не достигшим 21 года, сообщил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«Обсуждения есть. Они идут уже последние лет десять, как минимум. Даже соответствующий законопроект в думской базе находится», — заявил он в беседе с Lenta.ru.
По словам Куринного, обсуждаются разные варианты ограничений, в том числе запрет на продажу любого алкоголя до 21 года, а не только крепких напитков.
Ранее Госдума приняла закон, запрещающий с марта 2025 года продавать энергетики несовершеннолетним. Запрет будет распространяться на все безалкогольные тонизирующие напитки. Согласно документу, при продаже продавец будет вправе потребовать у покупателя паспорт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru