Продажи игристых вин в России в 2024 году выросли на 8,6%
Продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6%, а продажи крепкого алкоголя за год выросли на 4,4%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Так, шампанского в прошлом году было продано 23, 5 миллиона декалитров, а крепких алкогольных напитков – более 121 миллиона декалитров.
Лидерами по приросту стали коньяк (+2%), водка (+0,6%). При этом на 26% сократились продажи плодовой алкогольной продукции.
При этом в России вновь сократилось производство некрепкого алкоголя, такая тенденция наблюдается третий год подряд. В целом выпуск алкоголя за год сократился с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров, падение составило 1,8%. Но в сегменте слабоалкогольной продукции падение более значительное – на 56,1%.
Производство игристых (шампанских) вин в России за девять месяцев 2024 года выросло на 27,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Всего с января по сентябрь выпущено 11,1 миллиона декалитров этого алкогольного напитка. Производство тихих вин выросло на 8% - до 24 миллионов дал. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировал сектор ликерных вин. Прирост составил почти 1,5 раза - до 895,1 тыс. дал, передает «Радиоточка НСН».
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