«Автомобилисты России»: На платной М-11 мало заправок и туалетов

«Для такой дороги это более или менее приемлемая цена. Другое дело, что на этой дороге ещё нужно налаживать инфраструктуру. Там сейчас явно не хватает и автозаправок, и кафе, и хороших туалетов. Когда я последний раз ездил по этой трассе, там было с этой точки зрения очень скверно. Всё-таки это дорога бизнес-класса и она должна содержать хорошие условия для водителей не только по скорости, но и по всем остальным инфраструктурным придорожным услугам. И над этим, конечно, надо ещё работать», - заявил Похмелкин.

Напомним, скоростная трасса М11 «Москва - Санкт-Петербург» будет целиком открыта для движения в ноябре. О сроках пуска дороги ранее рассказал первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов. Он уточнил, что строительные работы будут закончены к середине месяца, после этого некоторое время уйдёт на оформление необходимых документов.

