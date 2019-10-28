«Автомобилисты России»: На платной М-11 мало заправок и туалетов
Председатель «Движения автомобилистов России» в эфире НСН оценил названную стоимость проезда по платной трассе Москва — Санкт-Петербург.
Стоимость проезда по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург в среднем будет составлять 1,3 — 2 тысячи рублей. Стоимость будет варьироваться на разных участках трассы в зависимости от их протяженности, следует из проекта приказа «Автодора».
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что при такой стоимости на трассе необходимо активно развивать инфраструктуру.
«Для такой дороги это более или менее приемлемая цена. Другое дело, что на этой дороге ещё нужно налаживать инфраструктуру. Там сейчас явно не хватает и автозаправок, и кафе, и хороших туалетов. Когда я последний раз ездил по этой трассе, там было с этой точки зрения очень скверно. Всё-таки это дорога бизнес-класса и она должна содержать хорошие условия для водителей не только по скорости, но и по всем остальным инфраструктурным придорожным услугам. И над этим, конечно, надо ещё работать», - заявил Похмелкин.
Напомним, скоростная трасса М11 «Москва - Санкт-Петербург» будет целиком открыта для движения в ноябре. О сроках пуска дороги ранее рассказал первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов. Он уточнил, что строительные работы будут закончены к середине месяца, после этого некоторое время уйдёт на оформление необходимых документов.
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