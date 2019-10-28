«Автомобилисты России»: На платной М-11 мало заправок и туалетов

28 октября 201912:34
Екатерина Клепко

Председатель «Движения автомобилистов России» в эфире НСН оценил названную стоимость проезда по платной трассе Москва — Санкт-Петербург.

Стоимость проезда по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург в среднем будет составлять 1,3 — 2 тысячи рублей. Стоимость будет варьироваться на разных участках трассы в зависимости от их протяженности, следует из проекта приказа «Автодора».

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что при такой стоимости на трассе необходимо активно развивать инфраструктуру.

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«Для такой дороги это более или менее приемлемая цена. Другое дело, что на этой дороге ещё нужно налаживать инфраструктуру. Там сейчас явно не хватает и автозаправок, и кафе, и хороших туалетов. Когда я последний раз ездил по этой трассе, там было с этой точки зрения очень скверно. Всё-таки это дорога бизнес-класса и она должна содержать хорошие условия для водителей не только по скорости, но и по всем остальным инфраструктурным придорожным услугам. И над этим, конечно, надо ещё работать», - заявил Похмелкин.

Напомним, скоростная трасса М11 «Москва - Санкт-Петербург» будет целиком открыта для движения в ноябре. О сроках пуска дороги ранее рассказал первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов. Он уточнил, что строительные работы будут закончены к середине месяца, после этого некоторое время уйдёт на оформление необходимых документов.

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