Правительству рекомендовали поддержать автопроизводителей

«Субсидий не ожидается. Но в случае дальнейшего падения продаж на рынке вполне возможно, что правительство вернется к рассмотрению этого вопроса. Пока в Минпроме говорят, что все решено, что мы действуем в строгом соответствии с правилами ВТО. Но, как известно, правила в нашей стране меняются регулярно. Цены растут с начала года, их новое повышение приведет к дальнейшему падению продаж, сокращению производства. И государство будет вынуждено какие-то меры рассматривать», - пояснил он.

Роста продаж подержанных авто на фоне снижения спроса на новые машины собеседник НСН не ожидает.

«У нас сейчас нестандартная, очень неприятная ситуация. Продажи падают и на рынке новых и на рынке подержанных машин. Это говорит о том, что у населения нет денег», - указал Моржаретто.

Отметим, что соглашение о госсубсидиях пока действует для группы PSA, концернов Toyota и Volkswagen. Однако его сроки истекают в конце 2019 – начале 2020 года, из-за чего в следующем году можно ждать масштабного подорожания автомобилей в России.

