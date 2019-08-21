Правительству рекомендовали поддержать автопроизводителей
Автомобильный эксперт в эфире НСН объяснил, почему государству придется предложить автопроизводителям новые меры поддержки.
У крупных автопроизводителей в России истекают сроки соглашений с правительством о субсидиях на импорт автокомплектующих для промышленной сборки автомобилей внутри страны. Это вынуждает компании перекладывать издержки на покупателей автомобилей, что чревато повышением цен на них. Так, с 1 августа выросли цены на автомобили Lada. По мере сворачивания господдержки повысить цены готовятся и другие автопроизводители.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН высказал мнение, что государству придется предложить автопроизводителям новые меры поддержки.
«Субсидий не ожидается. Но в случае дальнейшего падения продаж на рынке вполне возможно, что правительство вернется к рассмотрению этого вопроса. Пока в Минпроме говорят, что все решено, что мы действуем в строгом соответствии с правилами ВТО. Но, как известно, правила в нашей стране меняются регулярно. Цены растут с начала года, их новое повышение приведет к дальнейшему падению продаж, сокращению производства. И государство будет вынуждено какие-то меры рассматривать», - пояснил он.
Роста продаж подержанных авто на фоне снижения спроса на новые машины собеседник НСН не ожидает.
«У нас сейчас нестандартная, очень неприятная ситуация. Продажи падают и на рынке новых и на рынке подержанных машин. Это говорит о том, что у населения нет денег», - указал Моржаретто.
Отметим, что соглашение о госсубсидиях пока действует для группы PSA, концернов Toyota и Volkswagen. Однако его сроки истекают в конце 2019 – начале 2020 года, из-за чего в следующем году можно ждать масштабного подорожания автомобилей в России.
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