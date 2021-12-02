Продажи автомобилей Lada в ноябре упали на 30 процентов
Продажи автомобилей Lada на российском рынке в ноябре 2021 года составили 26 373 автомобиля, что на 30,7% меньше, чем за аналогичный перио прошлого года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
В сообщении говорится, что падение продаж связано «с продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов», из-за которого сокращаются объёмы производства и в дилерской сети фиксируется недостаток автомобилей.
Президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что ситуация постепенно улучшается, сроки окончания кризиса прогнозировать сложно.
«Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объёмы производства и прогнозируем позитивную динамику продаж по итогам всего 2021 года», - добавил Мор.
В пресс-службе отметили, что по итогам 11 месяцев текущего года продажи автомобилей Lada составили 320 795 автомобилей, что на 6% больше, чем в январе-ноябре 2020 года, и АвтоВАЗ «сохраняет лидирующую долю рынка в России».
Ранее Мор подписал приказ, согласно которому каждый сотрудник АвтоВАЗа получает дополнительные 1500 рублей за ревакцинацию от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Продажи автомобилей Lada в ноябре упали на 30 процентов
- Жители Пушкино жалуются на тошноту из-за запаха газа в городе
- Генерал ФСБ назвал главную цель диверсий Украины в РФ
- Названы самые опасные последствия коронавируса
- Врач назвал три главные причины медотвода от вакцинации
- МВД начало проверку Netflix на пропаганду ЛГБТ
- Владелец клиник «Омикрон» подал иск против ВОЗ
- Бундестаг изберет нового канцлера Германии 8 декабря
- Суд разрешил отстранять от работы непривитых учителей
- «Сбер» предупредил о риске остаться с кредитом и без квартиры из-за мошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru