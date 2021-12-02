Продажи автомобилей Lada в ноябре упали на 30 процентов

В сообщении говорится, что падение продаж связано «с продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов», из-за которого сокращаются объёмы производства и в дилерской сети фиксируется недостаток автомобилей.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что ситуация постепенно улучшается, сроки окончания кризиса прогнозировать сложно.

«Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объёмы производства и прогнозируем позитивную динамику продаж по итогам всего 2021 года», - добавил Мор.

В пресс-службе отметили, что по итогам 11 месяцев текущего года продажи автомобилей Lada составили 320 795 автомобилей, что на 6% больше, чем в январе-ноябре 2020 года, и АвтоВАЗ «сохраняет лидирующую долю рынка в России».

Ранее Мор подписал приказ, согласно которому каждый сотрудник АвтоВАЗа получает дополнительные 1500 рублей за ревакцинацию от коронавируса.

