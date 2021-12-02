«АвтоВАЗ» платит работникам за ревакцинацию от COVID-19
Каждый сотрудник автомобильного гиганта получает дополнительные 1500 рублей за ревакцинацию. Соответствующий приказ подписал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.
Ранее работникам платили за вакцинацию, в настоящее время сроки этих выплат продлили.
Компания начала выплачивать поощрения с июня 2021 года. В августе была запущена акция, в которой принимать участие могли только вакцинированные. Вначале разыграли 35 призов по 10 тысяч рублей. К этому времени были привиты более 60% сотрудников. В следующий раз призов было 25, а вакцинированных уже 80% сотрудников. Среди тех, кто сделал прививку, определили и обладателя Lada Vesta SW.
Ранее на «АвтоВАЗе» отметили 10-летие Lada Granta.
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