Продажи автомобилей «КАМАЗ» упали на 20%
В январе-июне текущего года продажи продукции ПАО «КАМАЗ» упали почти на 20% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Об этом со ссылкой на отчет предприятия сообщило агентство «Интерфакс».
Компанией было реализовано 18460 единиц автотехники за отчетный период. При этом продажи автобусов сократились на 2%, грузовых автомобилей — на 22%, а объемы реализации электробусов, напротив, увеличились в 3,8 раза.
Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в августе 2024 года в России продали рекордное количество подержанных авто — 560 тысяч машин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru