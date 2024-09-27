Продажи автомобилей «КАМАЗ» упали на 20%

В январе-июне текущего года продажи продукции ПАО «КАМАЗ» упали почти на 20% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Об этом со ссылкой на отчет предприятия сообщило агентство «Интерфакс».

В России продажи премиальных автомобилей растут второй месяц подряд

Компанией было реализовано 18460 единиц автотехники за отчетный период. При этом продажи автобусов сократились на 2%, грузовых автомобилей — на 22%, а объемы реализации электробусов, напротив, увеличились в 3,8 раза.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в августе 2024 года в России продали рекордное количество подержанных авто — 560 тысяч машин.


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Фото: Соцсети/paokamaz
ТЕГИ:АвтомобилиПродажаКамаз

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