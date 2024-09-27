Продажи автомобилей «КАМАЗ» упали на 20%

Компанией было реализовано 18460 единиц автотехники за отчетный период. При этом продажи автобусов сократились на 2%, грузовых автомобилей — на 22%, а объемы реализации электробусов, напротив, увеличились в 3,8 раза.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в августе 2024 года в России продали рекордное количество подержанных авто — 560 тысяч машин.



