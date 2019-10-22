Варианты интерпретации российской статистики

Почти половине россиян - 49,4 процента - хватает денег только на еду и одежду, - следует из опубликованных сегодня данных Росстата. Не могут купить ничего, кроме еды, а также испытывают затруднения с оплатой коммунальных платежей 14,1 процента россиян против 15,2 процента в первом квартале этого года. Доля тех, кому не хватает денег даже на еду, сократилась с 0,8 процента в первом квартале этого года до 0,7 процента.

Число домохозяйств, которым хватает средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но которые не могут купить квартиру или машину, в первом квартале составляло 31,7 процента, во втором — 32,6 процента. Людей, которые могут позволить купить себе все, что захотят, в стране, по оценке Росстата, 2,7 процента.

Узок круг этих людей, страшно далеки они от народа. А потому некоторые из них уверены в том, что если перелицевать статистику, то оптимизма в обществе сразу прибавится. Вот и появляется интерпретация тех же данных Росстата, только изложенных в позитивной коннотации. Оказывается, что доля наименее обеспеченных даже снизилась: о нехватке средств даже на еду сообщили во втором квартале этого года 0,7% опрошенных против 0,8% в прошлом отчетном периоде. Сокращается и число домохозяйств, которым достаточно денег на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. В первом квартале - 15,2%, во втором — «всего» 14,1%. А число тех, кому доходы позволяют оплачивать не только продукты питания, но и одежду, выросло аж на 0,2% — до 49,4%. Сравним с версией в начале этого материала – «почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду» - и почувствуем разницу. Как говорится, ловкость рук, умение глаз и никакого мошенничества.

Понятно теперь, в какой версии получает подобные сводки премьер-министр. В российской экономике в целом все в порядке, - заявил днем ранее Дмитрий Медведев.

«Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция», - произнес он привычную мантру, ничего, увы, не значащую для почти половины россиян, которым хватает денег только на еду и одежду.

А у 0,7% от макроэкономических показателей лебеда вкуснее не станет.

