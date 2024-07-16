«На миллион рублей»: Новый утильсбор взвинтит цены на иномарки и российские авто
Ян Хайцеэр заявил НСН, что отечественные автомобили подорожают, несмотря на то, что локализованные компании не будут платить повышенный утилизационный сбор.
К 2030 году утилизационный сбор на автомобили составит более миллиона рублей, на эту сумму подорожают все иномарки, заявил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в интервью НСН.
Правительство предложило с 1 октября поднять утилизационный сбор на нелокализованные автомобили почти в два раза. Для автомобилей с двигателями от одного до двух литров ставка вырастет с 300,6 тысячи до 556 тысяч рублей, а в 2025 году — до 667 тысяч. Более мощные машины пойдут по ставке 2,285 миллиона.
«Повышение утилизационного сбора планировалось давно, на этом очень настаивал «АвтоВАЗ». Это было предсказуемо, поэтому к 2030 году мы получим более миллиона рублей на все автомобили. Просто российским производителям он компенсируется, а для импортированных автомобилей это навсегда. Автомобили подорожают ровно на ту сумму, на какую будет увеличен сбор», - предупредил он.
При этом подорожают и отечественные автомобили, российский производитель сможет воспользоваться тем, что завезенные машины будут в любом случае дороже.
«Отчасти эта мера будет способствовать локализации производств иномарок в России, но до бесконечности они локализовываться не будут. Рынок сегодня очень ограничен. Мы наоборот получим сужающуюся гамму автомобилей. Сегодня у нас Китай, параллельный импорт и выпускаемые здесь. Мера затронет не только автомобили, но и спецтехнику, прицепы и так далее. Выбор сузится. А еще мы увидим повышенные цены на отечественную продукцию, так как локализованные автомобили будут все равно дешевле своих завезенных конкурентов. Потребитель у нас сегодня делает выбор в пользу низких цен», - заключил собеседник НСН.
Также правительство России намерено установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы, некоторые виды спецтехники до 2030 года, сообщило РБК со ссылкой на источники. Эти данные подтвердил Минпромторг, передает «Радиоточка НСН».
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