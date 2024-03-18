«Прицел на высокие технологии»: Россия заменит китайские чипы белорусскими

Признание белорусских чипов отечественными позволит России выделить мощности на высокотехнологичное производство и отказаться от части китайских компонентов, рассказал доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в интервью НСН.

Минпромторг готовит законопроект о признании белорусских чипов, плат и иных деталей отечественными – при условии, если в России выполняется не менее 20% объема работы по их выпуску, пишут «Ведомости». Подобная мера позволит использовать совместные разработки в отечественной продукции. Эксперты отмечают, что механизм проверки происхождения материалов и компонентов отсутствует, и нет гарантий, что они не окажутся китайскими.