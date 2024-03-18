«Прицел на высокие технологии»: Россия заменит китайские чипы белорусскими
Александр Тимошенко заявил НСН, что признание белорусских чипов отечественными позволит России выделить мощности на высокотехнологичное производство.
Признание белорусских чипов отечественными позволит России выделить мощности на высокотехнологичное производство и отказаться от части китайских компонентов, рассказал доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в интервью НСН.
Минпромторг готовит законопроект о признании белорусских чипов, плат и иных деталей отечественными – при условии, если в России выполняется не менее 20% объема работы по их выпуску, пишут «Ведомости». Подобная мера позволит использовать совместные разработки в отечественной продукции. Эксперты отмечают, что механизм проверки происхождения материалов и компонентов отсутствует, и нет гарантий, что они не окажутся китайскими.
«Это не Китай, в Белоруссии есть завод «Интеграл», который выпускает интегральные схемы, есть хорошие решения, которые могут применяться, например, и в автомобильной технике. А 20% - это участие России. В чем оно будет проявляться, надо будет смотреть. Это может быть какой-то корпус, который у нас изготавливают, какие-то еще дополнительные материалы», - объяснил он.
Тимошенко отметил, что белорусский завод сможет поставлять в таком случае больше «нишевых» элементов, чтобы российские мощности выделять на высокотехнологичное производство.
«Если рассматривать российское производство, у нас есть еще какие-то китайские компоненты, мы не все импортозаместили. В Белоруссии есть свои решения, они теперь смогут увеличить рынок сбыта. Они занимают свою нишу, у нас сейчас есть проблема с количеством элементной базы, которую мы выпускаем. Мы просто не можем в том объеме, который нам требуется, выпускать. Нам нужны эти дополнительные возможности. Мы же у себя строим заводы, чтобы обеспечить спрос, чтобы не все покупать китайское, а чтобы у себя наладить. Если мы делаем прицел на высокотехнологичные решения, то решения, которые сейчас есть в Белоруссии, это нишевая часть. Тогда мы высвобождаем ресурсы, чтобы заниматься высокотехнологичным производством», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее государственная канцелярия по киберпространству Китая запретила местным компаниям приобретать продукцию американского производителя чипов Micron. Производитель из США не прошел проверку в сфере кибербезопасности, объяснили в ведомстве. В Пекине отметили, что продукция Micron имеет потенциальные проблемы с сетевой безопасностью. Расследование в отношении американской компании началось в марте 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-мэр Новосибирска уйдет в отставку
- В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
- Памфилова: ЦИК официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта
- Экономисты спрогнозировали сохранение ключевой ставки Центробанка на уровне 16%
- В Румынии появится самая большая военная база НАТО в Европе
- Белгородский Минздрав: За неделю при обстрелах в регионе погибли 11 человек
- Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов РСЗО «Вампир»
- Во время утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек
- Захарова: В президентских выборах за рубежом поучаствовали 372 тысячи человек
- Землетрясение силой 4 балла произошло в Таджикистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru