«Присесть на дорожку». Эксперт о возможностях «Академика Черского» в строительстве «Северного потока-2»

Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт. Трубоукладчик «Академик Черский» накануне утром вышел из порта Мукран и остановилось на якорной стоянке близ порта Засниц. Это единственное российское судно, которое задействовали для завершения строительства газопровода «Северный поток-2».

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что судно, вероятно, проходит текущий ремонт, восстанавливаясь после длительных путешествий, к которым он не предназначен.

«Порт, в котором он стоит, это изначально был порт снабжения для "Северного потока-2", там были складированы трубы, сейчас "Академик Черский", наверное, проходит какие-то текущие ремонты. Он полмира прошел, хотя не предназначен для таких дальних путешествий. Потом он, вероятно, загрузит максимальное количество труб и пойдет на укладку. И потом к нему будут подходить суда снабжения и доставлять новые трубы», - заметил он.

В феврале 2020 года судно вышло из порта Находки и к началу мая добралось до Мукрана, где располагается логистический терминал проекта строительства трубопровода «Северный поток-2» и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.

«Сроков как таковых нет, Россия говорила о том, что планирует ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" в первом квартала 2021 года. "Газпрому" сейчас нет смысла торопиться с вводом в эксплуатацию, есть смысл торопиться со строительством. Американцы постоянно объявляют, что готовят новые санкции, поэтому ждать, что они снова придумают, нецелесообразно, и лучше поспешить с достройкой. Летом море спокойное, и судно-трубоукладчик может работать с максимальной скоростью. "Академик Черский" может укладывать трубу 2 км в сутки максимум. Если он будет все-таки один работать, тогда надо будет проложить около 110-120 км трубы, соответственно, как минимум, работа потребует 2 месяца. Скорее всего, будут задержки, не каждый день он сможет работать на максимальной мощности. Все лето будет укладывать трубу, а потом начнутся пуско-наладочные работы», - объяснил эксперт.