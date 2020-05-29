«Присесть на дорожку». Эксперт о возможностях «Академика Черского» в строительстве «Северного потока-2»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил нестабильное поведение российского судна-трубоукладчика.
Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт. Трубоукладчик «Академик Черский» накануне утром вышел из порта Мукран и остановилось на якорной стоянке близ порта Засниц. Это единственное российское судно, которое задействовали для завершения строительства газопровода «Северный поток-2».
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что судно, вероятно, проходит текущий ремонт, восстанавливаясь после длительных путешествий, к которым он не предназначен.
«Порт, в котором он стоит, это изначально был порт снабжения для "Северного потока-2", там были складированы трубы, сейчас "Академик Черский", наверное, проходит какие-то текущие ремонты. Он полмира прошел, хотя не предназначен для таких дальних путешествий. Потом он, вероятно, загрузит максимальное количество труб и пойдет на укладку. И потом к нему будут подходить суда снабжения и доставлять новые трубы», - заметил он.
В феврале 2020 года судно вышло из порта Находки и к началу мая добралось до Мукрана, где располагается логистический терминал проекта строительства трубопровода «Северный поток-2» и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.
«Сроков как таковых нет, Россия говорила о том, что планирует ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" в первом квартала 2021 года. "Газпрому" сейчас нет смысла торопиться с вводом в эксплуатацию, есть смысл торопиться со строительством. Американцы постоянно объявляют, что готовят новые санкции, поэтому ждать, что они снова придумают, нецелесообразно, и лучше поспешить с достройкой. Летом море спокойное, и судно-трубоукладчик может работать с максимальной скоростью. "Академик Черский" может укладывать трубу 2 км в сутки максимум. Если он будет все-таки один работать, тогда надо будет проложить около 110-120 км трубы, соответственно, как минимум, работа потребует 2 месяца. Скорее всего, будут задержки, не каждый день он сможет работать на максимальной мощности. Все лето будет укладывать трубу, а потом начнутся пуско-наладочные работы», - объяснил эксперт.
Собеседник НСН напомнил, что против строительства газопровода выступили ряд европейских стран, а также Украина и США, которые ввели санкции против подрядчиков проекта. В конце 2019 года швейцарская Allseas вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море.
«Американцы могут придумать новые ограничения, поэтому сложности со строительством могут быть и дальше, сейчас еще была подана заявка датским регулятором, который выдает разрешения на строительство, и "Северный поток-2" просит помимо "Академика Черского" использовать еще и трубоукладочные баржи. Баржа "Фортуна" уже укладывала участок в российской акватории и вполне может быть использована, но датчане прописали условия, что могут использоваться только суда с системой динамического позиционирования. Это значит, что судно может удерживаться на одном месте без якоря. У "Фортуны" такой системы нет. Но оператор "Северного потока-2" предложил датчанам укрепить его и удерживать буксирами. Пока ответа от датского регулятора не поступало. Я думаю, сейчас "Газпром" ждет, что, возможно, можно будет использовать сразу несколько трубоукладчиков, что позволит максимально быстро достроить участок», - заключил он.
Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».
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