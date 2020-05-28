Последний шанс «Северного потока-2» вышел из немецкого порта

Отмечается, что спустя два часа после выхода из порта «Черский» встал на якорь недалеко от порта. При этом именно в Мукране находится логистическая база «Северного потока-2», на которой хранятся трубы для строительства газопровода.



«Академик Черский» прибыл в порт Мукран 8 мая. Как отмечает РИА ФАН, судно приняло на борт сваренные трубы для дальнейшей укладки по дну моря. Кроме того, в зоне строительства заметили трубоукладочную баржу «Фортуна».



Отметим, что «Черский» - единственное судно «Газпрома», которое может достроить «Северный поток-2». Ранее иностранные подрядчики были вынуждены вывести отозвать свои трубоукладчики из-за угрозы американских санкций.



На днях посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью немецкому Handelsblatt, что Вашингтон рассматривает вариант ввода новых санкций против российского газопровода, сообщает Ura.ru

