Приостановлена оплата товаров из Италии рублями
Итало-российская торговая палата решила приостановить работу системы, которая дает возможность компаниям из России приобретать итальянские товары за рубли.
Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо.
По его словам, соответствующее решение принято в связи с опасениями Комитета финансовой безопасности Италии, который считает, что такую систему расчетов можно использовать для обхода санкций.
Ранее профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в разговоре с НСН заявил, что США будет сложнее отследить финансовые потоки в случае использования в международных расчетах цифровых активов. По его словам, новая схема значительно упростит жизнь российским банкам, а также понравится дружественным странам, которые опасаются вторичных санкций.
«Сейчас ряд цифровых валют уже ходит по миру, специалисты будут находить только надежные варианты. Сначала все будут тестировать такие способы оплаты, а уже потом приступать к масштабным сделкам», - рассказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru