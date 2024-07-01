«Экспорт джинсов растет»: Северная Корея «одевает» Приморье и Сахалин
КНДР экспортирует широкий ассортимент как полуфабрикатов, так и готовой продукции, в том числе, в Приморье и на Сахалин, сказал НСН Игорь Ульянов.
Северная Корея активно наращивает экспорт джинсовой одежды с 2020-х годов, однако из-за санкций увеличить объем поставок обуви и трикотажа в Россию пока не получается. Об этом НСН заявил вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что джинсы, сумки и обувь из Северной Кореи могут начать поставлять в Россию. По мнению востоковеда Ким Ен Уна, сейчас в КНДР производят качественную и недорогую одежду. По словам Ульянова, легкая промышленность Северной Кореи делится на два сектора — для внутреннего потребления и на экспорт.
«Экспорт включает в себя широкий ассортимент полуфабрикатов и готовой продукции, производится на современном импортном оборудовании — китайском (до 80% по мощностям) и дальнезарубежном (включая японское, малайзийское), поступающем, как правило, через КНР. Хлопок в Северную Корею традиционно поступает из Китая, а иногда и из Южной Кореи путем реэкспорта через посредников. Еще в 2022 году КНДР предлагала России увеличивать поставки обувных и трикотажных изделий, но пока дело не пошло из-за санкций», — сказал Ульянов.
Собеседник НСН добавил, что экспорт джинсовой одежды из Северной Кореи растет с начала 2020-х годов.
«В Россию эта продукция поступает в Приморье и Сахалин, зачастую под офшорными брендами. В созданных в КНДР еще в 1990-х годах и позже особых экономических зонах (в ряде портовых районов и вблизи границ с КНР и Россией) действуют современные предприятия текстильной и легкой промышленности. Как правило, они мало- и среднемощные и ориентированы на экспорт. Их доля в экспорте легкой промышленности страны превышает 60%. Внешняя торговля КНДР осуществляется, как правило, по товарному бартеру и в китайских юанях», — отметил вице-президент Союзлегпрома.
В заключение Ульянов заявил, что продукция КНДР чаще всего демпинговая.
«В стране низкие расценки, например, на отшив изделий. Льготы предоставляются в первую очередь, бизнесу тех стран, которые де-факто не участвуют в санкциях против КНДР, например, Китаю или Ирану», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Германия экспортировала в Россию одежду на 15,95 млн евро в марте.
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