«Экспорт джинсов растет»: Северная Корея «одевает» Приморье и Сахалин

«Экспорт включает в себя широкий ассортимент полуфабрикатов и готовой продукции, производится на современном импортном оборудовании — китайском (до 80% по мощностям) и дальнезарубежном (включая японское, малайзийское), поступающем, как правило, через КНР. Хлопок в Северную Корею традиционно поступает из Китая, а иногда и из Южной Кореи путем реэкспорта через посредников. Еще в 2022 году КНДР предлагала России увеличивать поставки обувных и трикотажных изделий, но пока дело не пошло из-за санкций», — сказал Ульянов.

Собеседник НСН добавил, что экспорт джинсовой одежды из Северной Кореи растет с начала 2020-х годов.

«В Россию эта продукция поступает в Приморье и Сахалин, зачастую под офшорными брендами. В созданных в КНДР еще в 1990-х годах и позже особых экономических зонах (в ряде портовых районов и вблизи границ с КНР и Россией) действуют современные предприятия текстильной и легкой промышленности. Как правило, они мало- и среднемощные и ориентированы на экспорт. Их доля в экспорте легкой промышленности страны превышает 60%. Внешняя торговля КНДР осуществляется, как правило, по товарному бартеру и в китайских юанях», — отметил вице-президент Союзлегпрома.

В заключение Ульянов заявил, что продукция КНДР чаще всего демпинговая.

«В стране низкие расценки, например, на отшив изделий. Льготы предоставляются в первую очередь, бизнесу тех стран, которые де-факто не участвуют в санкциях против КНДР, например, Китаю или Ирану», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Германия экспортировала в Россию одежду на 15,95 млн евро в марте.

