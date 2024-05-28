Германия экспортировала в Россию одежду на 15,95 млн евро в марте

Германия экспортировала в Россию одежду на 15,95 млн евро в марте, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики. Это максимальный показатель с сентября 2023 года.

Так, 30% от всего экспорта одежды из ФРГ в РФ пришлись на майки и футболки. На втором - свитеры и кардиганы (18%), а третью строчку заняли женские костюмы и юбки (12%).

На российский рынок в 2024 году могут выйти еще пять брендов из Китая

При этом продажи одежды российских дизайнеров на вторичном рынке в этом году выросли на 17% по сравнению с показателями предыдущего года. Россияне стали чаще отдавать предпочтение изделиям российских дизайнеров в том числе потому, что на площадках для ресейла их можно приобрести по более низким ценам.

Дизайнерские продукты небольших российских брендов на 15-25% дешевле товаров крупных производителей, сказал в связи с этим вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ОдеждаЭкспортГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры