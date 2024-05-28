Германия экспортировала в Россию одежду на 15,95 млн евро в марте
Германия экспортировала в Россию одежду на 15,95 млн евро в марте, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики. Это максимальный показатель с сентября 2023 года.
Так, 30% от всего экспорта одежды из ФРГ в РФ пришлись на майки и футболки. На втором - свитеры и кардиганы (18%), а третью строчку заняли женские костюмы и юбки (12%).
При этом продажи одежды российских дизайнеров на вторичном рынке в этом году выросли на 17% по сравнению с показателями предыдущего года. Россияне стали чаще отдавать предпочтение изделиям российских дизайнеров в том числе потому, что на площадках для ресейла их можно приобрести по более низким ценам.
Дизайнерские продукты небольших российских брендов на 15-25% дешевле товаров крупных производителей, сказал в связи с этим вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru