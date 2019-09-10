Применение «норвежской модели» к ФНБ России назвали преступным

Аналитики Nordea Bank рассказали, как лучше тратить средства российского Фонда национального благосостояния (ФНБ). Авторы обзора, опубликованного на сайте организации, рекомендуют «норвежскую модель», которая предполагает вложение средств в широкий круг активов, в том числе в облигации развивающихся стран и акции зарубежных компаний. Вложение средств российского ФНБ в инфраструктурные проекты внутри страны аналитики сочли рискованным и менее эффективным вариантом.

Поспорил с такой точкой зрения экономист Михаил Делягин. В эфире НСН он рассказал, почему Россия не может тратить свой Фонд национального благосостояния по примеру Норвегии.

«Фонд благосостояния Норвегии начал формироваться только после того, как Норвегия в целом была отстроена. Только тогда, когда Норвегия решила свои социальные и экономические инфраструктурные проблемы, деньги действительно стало некуда девать. И тогда они по всему миру стали искать проекты, которые сочетают надежность с доходностью, и в них вкладывать. В ситуации, когда у вас нет нищеты, когда у вас очень хорошая инфраструктура, когда у вас нормальная экономика, потеря более чем 20% Фонда благосостояния за один год не является проблемой, потому что все ваши текущие потребности удовлетворяются в текущем режиме», — пояснил экономист.

Россия же представляет собой совершенно иную страну, которая, по словам Михаила Делягина, разрушена и не может себе позволить «норвежской модели».

«Инфраструктура, несмотря на ее улучшение в крупных городах и на наиболее значимых федеральных трассах, абсолютно недостаточная и не соответствует потребностям не то что информационной, а даже индустриальной цивилизации. Более 13% населения не просто бедны, а являются нищими, и государство де-факто лишает их права на жизнь. Уровень бедности, то есть доля людей с доходами, которые не позволяют с текущих доходов покупать простую бытовую технику, даже по самым оптимистичным оценкам, уверенно превышает три четверти населения. В этой ситуации разговаривать о том, что можно вкладывать деньги страны куда-либо в другое направление, кроме как в развитие страны, кроме как в решение насущнейших социальных инфраструктурных проблем, производит впечатление либо маразма, либо преступления», — заявил собеседник НСН.