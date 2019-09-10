Применение «норвежской модели» к ФНБ России назвали преступным

10 сентября14:39
Алена Якушова

Экономист Михаил Делягин рассказал НСН, почему средства российского Фонда национального благосостояния нельзя тратить по-норвежски.

Аналитики Nordea Bank рассказали, как лучше тратить средства российского Фонда национального благосостояния (ФНБ). Авторы обзора, опубликованного на сайте организации, рекомендуют «норвежскую модель», которая предполагает вложение средств в широкий круг активов, в том числе в облигации развивающихся стран и акции зарубежных компаний. Вложение средств российского ФНБ в инфраструктурные проекты внутри страны аналитики сочли рискованным и менее эффективным вариантом.

Поспорил с такой точкой зрения экономист Михаил Делягин. В эфире НСН он рассказал, почему Россия не может тратить свой Фонд национального благосостояния по примеру Норвегии.

«Фонд благосостояния Норвегии начал формироваться только после того, как Норвегия в целом была отстроена. Только тогда, когда Норвегия решила свои социальные и экономические инфраструктурные проблемы, деньги действительно стало некуда девать. И тогда они по всему миру стали искать проекты, которые сочетают надежность с доходностью, и в них вкладывать. В ситуации, когда у вас нет нищеты, когда у вас очень хорошая инфраструктура, когда у вас нормальная экономика, потеря более чем 20% Фонда благосостояния за один год не является проблемой, потому что все ваши текущие потребности удовлетворяются в текущем режиме», — пояснил экономист.

Россия же представляет собой совершенно иную страну, которая, по словам Михаила Делягина, разрушена и не может себе позволить «норвежской модели».

«Инфраструктура, несмотря на ее улучшение в крупных городах и на наиболее значимых федеральных трассах, абсолютно недостаточная и не соответствует потребностям не то что информационной, а даже индустриальной цивилизации. Более 13% населения не просто бедны, а являются нищими, и государство де-факто лишает их права на жизнь. Уровень бедности, то есть доля людей с доходами, которые не позволяют с текущих доходов покупать простую бытовую технику, даже по самым оптимистичным оценкам, уверенно превышает три четверти населения. В этой ситуации разговаривать о том, что можно вкладывать деньги страны куда-либо в другое направление, кроме как в развитие страны, кроме как в решение насущнейших социальных инфраструктурных проблем, производит впечатление либо маразма, либо преступления», — заявил собеседник НСН.

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При этом он добавил, что так или иначе принципы использования Фонда национального благосостояния России необходимо менять кардинально.

«Безусловно, любое вложение средств эффективнее и разумнее чем то, к которому прибегает нынешнее правительство РФ. Но деньги России должны служить России, а не операторам фондовых рынков мира и крупнейшим корпорациям, которые свои акции выводят на эти фондовые рынки. Поэтому деньги России, в первую очередь, должны быть направлены на решение инфраструктурных проектов. То, что российское государство периодически заговаривает об этой необходимости, не должно затмевать в общественном сознании того факта, что оно практически ничего в этом направлении не делает», — посетовал Михаил Делягин.

Напомним, что после слияния с Резервным фондом в 2018 году ФНБ является главным суверенным фондом России. Его объем составляет 8,2 триллиона рублей. Согласно бюджетному правилу, действующему с 2017 года, фонд пополняется за счет нефтегазовых доходов от цены нефти, превышающей 40 долларов за баррель, с последующей ежегодной индексацией данного уровня на 2%. 1 августа 2019 года Фонд национального благосостояния России превысил 7% ВВП, и ожидается, что в следующем году этот порог превысит и ликвидная часть фонда. Тогда в соответствии с Бюджетным кодексом РФ возможны изменения в структуре ее инвестирования.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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