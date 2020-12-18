Пригожин: число разорившихся магазинов после пандемии увеличится

«Я думаю, что после пандемии этот показатель еще возрастет, потому что покупательская способность очень сильно упала. И мне, конечно, жалко предпринимателей. Государство все-таки должно поддержать тех людей, кто не способен был удержать свой бизнес именно из-за этого пандемического кризиса. Так было бы точнее и правильнее», – сказал он.

Также Пригожин в эксклюзивном интервью НСН сказал, что смог найти два часа времени для просмотра пресс-конференции Путина, добавив, что он уже готов сделать вакцину от коронавируса.

