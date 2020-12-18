Пригожин: число разорившихся магазинов после пандемии увеличится

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН предположил, что после окончания пандемии положение предпринимателей усугубится.

Из-за кризиса в российских торговых центрах обанкротилось 20 процентов магазинов, пишут «Известия».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН предположил, что после окончания пандемии ситуация только усугубится.

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«Я думаю, что после пандемии этот показатель еще возрастет, потому что покупательская способность очень сильно упала. И мне, конечно, жалко предпринимателей. Государство все-таки должно поддержать тех людей, кто не способен был удержать свой бизнес именно из-за этого пандемического кризиса. Так было бы точнее и правильнее», – сказал он.

Также Пригожин в эксклюзивном интервью НСН сказал, что смог найти два часа времени для просмотра пресс-конференции Путина, добавив, что он уже готов сделать вакцину от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесИосиф ПригожинБанкротство
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